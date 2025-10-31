Demoran a tres menores cuando circulaban a bordo de una moto robada
Además, en filmaciones, se pudo ver a uno de ellos cometiendo un ilícito. Eran dos de 15 años y uno de 16.
Tres adolescentes -dos de 15 y uno de 16- que circulaban en una motocicleta con pedido de secuestro activo fueron demorados esta tarde por personal del Comando de Patrullas en la intersección de las avenidas Jacinto Peralta Ramos y Fortunato de la Plaza.
Los imputados se desplazaban en una Honda XR 150cc color negro con vivos rojos, conducida por el mayor de ellos. El rodado había sido denunciado ayer como robado, según consta en el pedido de secuestro solicitado por la Comisaría Segunda.
Posteriormente, a través de registros fílmicos, se observó a uno de los menores intentando sustraer pertenencias a una persona en la vía pública. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº3, a cargo de Walter Martínez Soto.
El fiscal dispuso notificar al joven de 16 años por los delitos de “encubrimiento y averiguación de ilícito”, mientras que los otros dos fueron imputados por “encubrimiento”. Finalmente, se ordenó la entrega de los tres menores a sus progenitores y el secuestro de la motocicleta.
