Cuatro menores de edad fueron demorados por personal policial acusados de haber intentado cometer un robo agravado en poblado y en banda, en un hecho ocurrido durante la noche en la zona de avenida Luro y Pigüé.

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El episodio se inició cuando la víctima, un hombre de 59 años, alertó a efectivos sobre un grupo de jóvenes que momentos antes había intentado sustraerle su vehículo. A partir de la denuncia, personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) desplegó un operativo en el sector.

En una primera intervención, los agentes demoraron a un joven de 17 años en avenida Luro entre Pigüé y Bolivia, mientras que los otros implicados se dieron a la fuga.

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Tras una breve persecución, dos menores de 14 años fueron interceptados en un descampado en inmediaciones de avenida Luro y calle Czetz, luego de que intentaran ocultarse tras ingresar a un domicilio de la zona.

El cuarto involucrado, también de 14 años, fue retenido por la propia víctima en calle Tandil entre Luro y 25 de Mayo, hasta la llegada del personal policial.

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En el marco de un rastrillaje realizado en cercanías del lugar, los efectivos hallaron y secuestraron una réplica de arma de fuego tipo pistola, que habría sido descartada por los menores durante la huida.

La causa quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso actuaciones por el delito de robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa, además del secuestro del elemento encontrado. Posteriormente, los menores fueron entregados a sus progenitores, conforme lo establece la normativa vigente.