Aún así, pareció sorprenderla que este mes una conocida Fundación de Investigación para el Cáncer de Mama la eligiera como destinataria del Premio al Coraje.

Demi Moore se apareció en la gala del Hotel Beverly Wilshire con su tía DeAnna, que tuvo esa enfermedad hace 18 años, una auténtica sobreviviente. “¿Qué es el coraje?”, se preguntó la actriz de Ghost después que le presentara el premio su amiga Rita Wilson, quien junto a su esposo Tom Hanks son directivos de la organización.

“Miro el increíble coraje que ha tenido mi tía, afrontando su enfermedad sin temor y con fe. Ella es mi luz. El coraje no puede existir aislado y no es de una sola persona. Este premio es para la hermandad de increíbles mujeres que me han enseñado como ser corajuda”, dedicó en el escenario donde después cantaría Sting.

En mayo, un día antes de que termine el Festival de Cannes, Demi será la anfitriona de otra gala a beneficio, esta vez del anFAR, la organización que fundó Elizabeth Taylor para ayudar la investigación de una cura para el sida. Demi Moore estará en el festival presentando también una película que filmó en Francia junto a Dennis Quaid, un drama de horror feminista, The Substance.

De Truman Capote a los magnates del petróleo

La actriz recuerda que cuando se divorció del actor Bruce Willis, en 2000, estaba en un gran momento de su carrera, pero no se arrepiente de haber dejado en un segundo plano la actuación para quedarse en casa dedicada al cuidado de sus tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah Willis.

Aunque ahora parece decidida a recuperar terreno. Se la acaba de ver como una mujer de la alta sociedad neoyorquina, del círculo íntimo del escritor Truman Capote, quien la traicionaría como contó Ryan Murphy en la serie Feud: Capote Vs the Swans.

En un elenco de excelentes actrices, a Demi le tocó representar a Ann Woodward, a quien Capote acusó en un ensayo que escribió en la revista Esquire de haber asesinado a su esposo, por eso la bautizaba Bang Bang.

Demi recibió muy buenas críticas por ese rol. Y la atención de Taylor Sheridan, el creador de Yellowstone (la serie de Kevin Costner), quien la convocó para su nueva saga, Landman, sobre el mundo de los magnates texanos del petróleo, junto a Billy Bob Thornton y Jon Hamm.

El coraje de perdonar y su apoyo incondicional a Bruce

Quedó tan amiga de su ex que en 2020 Demi Moore se aisló durante la pandemia junto a Bruce Willis, sus tres hijas, la nueva esposa del actor y sus dos hijas, Mabel y Evelyn. Lo considera “un adorado miembro de mi familia” y lo acompaña ahora que Willis está enfermo de un tipo de demencia. Se lo ve acompañándolo y compartiendo la alegría de su primera nieta.

Dice Demi que trata de enseñarle a sus hijas que bajen sus expectativas y reciban lo que el padre puede darles en este momento, “su amor, su dulzura”.

Demi Moore y Bruce Willis. A pesar de la separación, ella lo sigue acompañando en su enfermedad.

“Creo que es cierto lo que dice Paulo Coelho, que el universo conspira para darte todo lo que deseás, pero no en la forma en que lo esperás”, contaba la actriz en 2019 en su libro Inside Out, Mi historia, donde fue brutalmente honesta sobre todo lo que sufrió de chica a causa de sus padres.

Especialmente a manos de su mamá, quien por sus adicciones la entregó por 500 dólares a un hombre para que la abusara cuando Demi tenía 15 años. Cuenta que su tía DeAnna fue quien la guió para que pudiera perdonarla y ayudarla en sus últimos momentos.

Su mamá murió de cáncer en 1998. Cuando le dijeron que estaba enferma no lo creyó y viajó a verla pensando que la había vendido como otras veces a los paparazzi que estarían esperándola en la puerta. “Cuando decidí cuidar a mi mamá al final de su vida, empecé a sanar mi herida”, reconoció. “Odio pensar que nuestras madres y abuelas lucharon heroicas batallas sin el apoyo y la contención de una comunidad que merecían”.

