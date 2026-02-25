El secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, junto al titular de Obras Sanitarias (OSSE), Tomás Amato, concurrieron este miércoles al Concejo Deliberante para participar de la audiencia pública informativa vinculada al tratamiento del presupuesto y la actualización de tasas municipales.

Ads

Puede interesarte

El encuentro, previsto para las 10 de la mañana, se desarrolló en cumplimiento de lo establecido por la ordenanza 12.336. La instancia se concretó en un contexto en el que el Ejecutivo aún no había brindado precisiones ni exposiciones detalladas sobre el cálculo de recursos y gastos de la administración central, los entes descentralizados, el presupuesto de OSSE ni el Reglamento General del Servicio Sanitario.

En total, se registraron 19 personas para formular preguntas respecto de los expedientes en análisis. En años anteriores, esta audiencia había representado una oportunidad para escuchar explicaciones directas de los funcionarios, quienes también asistían a la Comisión de Hacienda para responder consultas de los concejales.

Ads

Ads

Sin embargo, en esta oportunidad el oficialismo modificó la dinámica legislativa habitual y, en lugar de requerir la presencia de los funcionarios en comisión, dispuso que las respuestas se enviaran por escrito. Hasta ese momento, los planteos realizados por los bloques de Unión por la Patria y el Frente Renovador no habían sido contestados.

La audiencia se llevó adelante en la antesala de la votación de los expedientes. Desde el oficialismo ya se había convocado a una asamblea de concejales y mayores contribuyentes para tratar las ordenanzas fiscal e impositiva, y se anticipó la convocatoria a una sesión extraordinaria para convalidar los presupuestos.

Ads

Puede interesarte

En paralelo al debate técnico, en distintos barrios se repitieron reclamos que parecieron detenidos en el tiempo. En zonas como el 2 de Abril, Camet, El Grosellar, UCIP, entre otras barriadas, los vecinos señalaron que las prioridades continuaban siendo las mismas que hace dos décadas: calles con baches, luminarias fuera de servicio, problemas de seguridad y deficiencias en la recolección de residuos.

Desde sectores comerciales y vecinales advirtieron que la planificación presupuestaria no logró reflejar soluciones concretas a esas demandas estructurales, que impactaron directamente en la calidad de vida y en la actividad económica cotidiana.

En varios puntos de la ciudad se describió la proliferación de microbasurales como consecuencia de la falta de limpieza sostenida y de controles eficaces. La acumulación de residuos, sumada a la escasa iluminación en determinadas cuadras, configuró escenarios que los propios vecinos definieron como “bocas de lobo”.

Las críticas también apuntaron a que todavía no se han logrado garantizar servicios esenciales básicos. La discusión presupuestaria avanza así con un telón de fondo repetido: en 2026, las demandas elementales para el desarrollo de cualquier comunidad siguen sin resolverse.