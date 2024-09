El secretario general del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (SICAMM), Alan Vetri, denunció que la ordenanza para que los deliveries cuenten con un botón de pánico en sus vehículos “se mantiene trabada en comisión” porque “falta un poquito de voluntad”. A su vez, se refirió a la inseguridad en la ciudad y expresó: "Hay que estar con cuatro ojos porque si no, no podemos llevar el pan a casa".

En este sentido, Vetri le comentó a El Marplatense: “La cuestión se mantiene siempre complicada para nosotros. Una de las cosas que le afecta a nuestro sector es la inseguridad”. Entonces, para combatir esta problemática, el gremio realizó un acuerdo con el Municipio para tener los botones antipánicos en el celular momentáneamente, aunque hay un proyecto de ordenanza donde irían instalados en el vehículo, moto o bicicleta, pero que “todavía está en comisión”.

Puede interesarte

“Es fundamental que se piense en esta cuestión porque aún así, no alcanza. Nos roban igual y la inseguridad la seguimos sufriendo. Teníamos un cupo de cerca de 700 botones, pero hay compañeros que creen que esta herramienta es insuficiente y por eso no la instalan”, comentó.

Sin embargo, manifestó que él sí tiene el botón antipánico y que lo utiliza, ya que considera que “no solo sirve para la cuestión laboral, sino que para cualquier otra”. El botón está conectado directamente con la policía.

Y por el lado de la ordenanza, el referente del sindicato explicó que “se mantiene trabada en comisión, a pesar de que están todos los recursos y todo dado”, por lo que denunció "que falta un poquito de voluntad".

Puede interesarte

"Algunos trabajan para comercios y otros de forma autónoma, y la dinámica que se maneja es distinta, ya que los autónomos se mantienen en la calle y no tienen lugares fijos. Quienes trabajan así están un poco más expuestos que los tradicionales, los que sí tienen a quien reclamar. Si les roban la moto, la pueden reponer, pero el que trabaja para las aplicaciones no tiene ese beneficio. No estamos en igualdad de condiciones y sufrimos lo mismo, ya que nos roban la herramienta de trabajo. Hay que estar con cuatro ojos porque si no, no podemos llevar el pan a casa", sentenció.