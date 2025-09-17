Un nutrido grupo de deliveries de aplicaciones concentraron esta tarde en el Monumento al General San Martín, en la avenida Luro y Bartolomé Mitre, para pedir mayor seguridad, denunciar que Tránsito y la Patrulla Municipal los trata de “chorros” y exigir que el Municipio les otorgue GPS para ubicar los vehículos robados. "Los botones de pánico, además de que no funcionan, tampoco son una solución viable", le dijeron a este medio.



“En representación de todos los trabajadores de delivery de las aplicaciones, la Comunidad de Delivery Independiente (CDI) y el Sindicato de Cadetes Motoristas y Mensajeros de Mar de Plata (SiCaM), estamos unidos pidiendo justicia para las víctimas de la delincuencia, más seguridad en las calles, que las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) funcionen correctamente y que se actúe inmediatamente cuando se roba una moto, que tanto los fiscales como la policía actúen de manera inmediata y que se nos escuche”, comentó uno de los referentes del sector, Adrián, en diálogo con El Marplatense.

Asimismo, aseguró que seguirán marchando y reclamando para conseguir el objetivo de “trabajar más tranquilos”, según señaló el trabajador.

En tanto, el repartidor expresó que seguido a un reclamo “a veces” los escuchan y “se acomodan un poco las cosas temporalmente, pero después se desentienden del tema y quieren arreglar la situación de una manera que nunca llega a la solución”.

Sobre ese último punto, el delivery afectado comentó que “personal de la Patrulla Municipal, junto a agentes de Tránsito, paran a los compañeros cuando están trabajando y los demoran de más", y en ese sentido, denunció: “Se nos trata de chorros o delincuentes, cuando es todo lo contrario. Los chicos están trabajando y los demoran buscándole el pelo al huevo, por algo que no es parte de la función que cumplen”.

Por otra parte, en cuanto a la crítica hacia el trabajo del COM, agregó que “hay cámaras que no funcionan”, lo que saben debido a la gran cantidad de veces que han solicitado las filmaciones para ubicar vehículos robados, sin obtener respuesta. “Buscamos un accionar inmediato cuando se roba una moto porque no nos corresponde tener que ir a buscarla y hacer justicia por mano propia. Que lo haga la policía como corresponde”, detalló Adrián.

En último lugar, pidió “que la Municipalidad sirva de nexo para conseguir los GPS, ya que los botones de pánico, además de que no funcionan, tampoco son una solución viable”, y concluyó: “La única vía para encontrar una moto robada es con un GPS y un fiscal que dé la orden para entrar a una propiedad privada”.