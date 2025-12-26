La Policía de Salta detuvo durante la jornada del jueves a tres personas en el marco de una investigación por un robo calificado en poblado y en banda, cometido contra un depósito de agroquímicos en la localidad de Embarcación.

El procedimiento, coordinado por la Subdirección General de Investigaciones, fue el resultado de una serie de operativos desplegados tras la denuncia de los propietarios de la empresa afectada.

El hecho investigado ocurrió el lunes pasado en un establecimiento ubicado en calle 24 de Septiembre, entre Vuistaz y Buenos Aires.

De acuerdo con la información, un grupo de delincuentes ingresó por la fuerza al predio, se apoderó de más de 16 millones de pesos destinados al pago de sueldos de los empleados y escapó en cuestión de minutos. La denuncia penal presentada por los damnificados permitió a los investigadores reunir pruebas y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Los operativos incluyeron una intervención en la vía pública y tres allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos. Las acciones contaron con el respaldo de la Fiscalía Penal de Embarcación y el Juzgado de Garantías N° 1, que supervisaron el cumplimiento de las medidas judiciales.

Los investigadores de la Subdirección General de Investigaciones comenzaron a trabajar sobre los registros de cámaras y los testimonios recabados. Este trabajo permitió identificar a los presuntos involucrados y solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

Durante estos procedimientos, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, un arma de fuego con pedido de secuestro en una causa previa por hurto, un teléfono celular y otros objetos de interés para la causa. Estos elementos serán sometidos a peritajes para determinar su relación directa con el robo.

La Fiscalía Penal de Embarcación continúa con las actuaciones para reunir todas las pruebas necesarias y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos. El Juzgado de Garantías N°1 mantiene bajo seguimiento la evolución de la causa y avala las nuevas medidas solicitadas por los investigadores.

Fuente: Infobae