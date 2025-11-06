La tranquilidad habitual de Las Nuevas Banderitas, un barrio semicerrado de City Bell en la zona norte de La Plata, se vio abruptamente interrumpida, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la comunidad y baleó a uno de los residentes. Finalmente, se dieron a la fuga, tras haber concretado dos robos en las propiedades.

Según relataron los vecinos, tres jóvenes ingresaron el martes por la mañana al barrio con sigilo y forzaron los accesos a dos casas deshabitadas, de donde sustrajeron varios objetos de valor. La secuencia delictiva se desarrolló en las inmediaciones de las calles 157 y 447, un sector que es caracterizado por su bajo tránsito y la presencia de productores de flores.

Durante la huida, los asaltantes se encontraron con un residente que intentó detenerlos, lo que desencadenó que efectuaran varios disparos al aire. Acto seguido, uno de ellos apuntó directamente contra el hombre y abrió fuego. El vecino recibió un disparo en el hombro.

Tras el ataque, los ladrones escaparon a toda velocidad hacia la calle 160, donde indicaron que un automóvil estacionado los esperaba.

Luego de que el episodio fuera denunciado a las autoridades, tres patrulleros de la Policía Bonaerense recorrieron la zona en busca de los responsables, aunque no lograron obtener pistas concretas sobre su paradero. Actualmente, analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del área y recolectaron pruebas con el objetivo de identificar a los autores del asalto y el ataque armado.

Fuente: Infobae