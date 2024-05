El Mar del Plata Premier Padel P1 cuenta con un hecho muy particular. Además de ser la primera vez que un torneo de este nivel internacional se presenta en nuestra ciudad, ha incorporado para nuestro país la opción de jugar un cuadro femenino, algo inédito para Premier Padel en Argentina.

Por eso, en estas horas hará su debut dentro de la competencia Delfina Brea que esperó mucho tiempo por este momento siendo una de las mejores jugadoras del mundo en la actualidad. “Sabemos lo que cuesta hacer un evento así y hablando por todo el padel femenino estamos muy contentas de estar acá”, dijo en la conferencia de prensa d presentación del evento.

En lo personal, la número 4 del ranking internacional y única argentina en el Top 10, indicó que “esperé 8 años este torneo y todas teníamos muchas ganas de estar acá. Llego con un gran presente y una seguidilla de torneos muy buenos, pero vengo a disfrutar esta semana pase lo que pase, no quiero cargarme con la presión de un resultado. Poder quedarme en una casa conviviendo con mi familia durante un torneo es un premio para mí”.

Ya por lo que ha visto de las dos primeras jornadas y antes de su debut, sabe que tendrá una dura tarea si quiere repetir el título que obtuvo en Paraguay el pasado domingo dentro de un torneo P2 desarrollado en Asunción: “el nivel del torneo es espectacular y tiene las gradas llenas. Estos días están jugando argentinos y haciendo grandes partidos”. Su gran presente junto a la española Beatriz González Fernández: “El objetivo es ser número 1 y está en la cabeza todos los días, tiene que estar presente para entrenar al 100%. Cambiaría los cuatro torneos que ganamos este año por éste sin pensarlo. Venimos con una buena inercia pero tenemos que dar los pasos de a poco. Estamos en una cancha nueva adaptándonos a una pelota, pero somos conscientes de que tenemos que trabajar el torneo”.

Como argentina, el contexto que vivirá es especial y sobre todo porque está Mar del Plata en el centro de la escena: “mis primeros torneos de menores eran en Los Naranjos y ahora voy a entrenar ahí, es una ciudad muy especial porque toda la vida vine de vacaciones acá. Es una alegría tremenda”. Por último, se refirió al aliento del público argentino que tiene ciertas particularidades: “influye el publico local, es un plus que podemos tener. No pasa en todos lados porque en Europa hay una sobrecarga de torneos importantes y la gente te va a ver a alguno de los torneos porque las sedes se repiten. Acá la gente viene a Mar del Plata o no ve el circuito, hacen un esfuerzo grande para estar y debemos agradecerlo todos los días”.