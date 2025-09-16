La semana continúa en la ciudad con un martes que arranca con neblina matinal, aunque hacia la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado y así se mantendrá durante la noche.

Las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 5°C y una máxima de 18°C, con un clima fresco al amanecer y más agradable hacia la tarde.

No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante todo el día.

En cuanto al viento, soplará del norte por la mañana a 7-12 km/h, rotando al noreste por la tarde y la noche, con intensidades de 13-22 km/h.

