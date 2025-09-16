Del velo gris al alivio: neblina por la mañana y 18°C de máxima
Según el SMN no se esperan precipitaciones durante la jornada.
La semana continúa en la ciudad con un martes que arranca con neblina matinal, aunque hacia la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado y así se mantendrá durante la noche.
Las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 5°C y una máxima de 18°C, con un clima fresco al amanecer y más agradable hacia la tarde.
No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante todo el día.
En cuanto al viento, soplará del norte por la mañana a 7-12 km/h, rotando al noreste por la tarde y la noche, con intensidades de 13-22 km/h.
