La Universidad FASTA presentó una nueva radiografía sobre los hábitos digitales en el país, elaborada por el Observatorio Universitario de la Ciudad junto a la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Periodismo y Comunicación. El informe, titulado “¿Cómo usamos las redes sociales? Perfiles digitales 2025”, fue publicado en noviembre de 2025 y ofrece un análisis actualizado sobre cómo los argentinos utilizan las redes sociales en función de su edad, género, nivel educativo y ocupación.

El estudio comenzó en marzo de 2024 y, a partir de nuevas encuestas realizadas desde marzo de 2025, logró perfilar con mayor precisión las diferencias entre los distintos grupos de usuarios.

Según los resultados, el 95% de los argentinos utiliza las redes sociales para entretenerse, aunque el uso no se limita al ocio. El 80% también las consulta para informarse, y más del 50% las considera una herramienta para estudiar o trabajar, especialmente entre jóvenes y adultos que se encuentran activos laboralmente.

Los jóvenes aparecen como los usuarios más multifunción, combinando entretenimiento, información, participación y producción de contenido. En tanto, los adultos presentan un uso más equilibrado entre ocio, información y fines laborales. Por su parte, los adultos mayores priorizan el consumo pasivo y la búsqueda de información.

El informe también destaca que las personas con mayor nivel educativo son las que muestran los usos más diversos y funcionales, sobre todo en actividades vinculadas al trabajo.

En cuanto a la ocupación, los estudiantes y profesionales lideran el uso integral de las plataformas, seguidos por empleados y trabajadores independientes, quienes combinan el uso recreativo con fines prácticos o laborales.

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación permanente “El consumo de redes sociales y uso de Internet en Argentina”, que busca comprender cómo las dinámicas digitales atraviesan la vida social, económica y cultural del país.

“Las redes sociales ya no son un espacio accesorio sino un entorno central donde se informan, trabajan, aprenden y se expresan distintos grupos de la sociedad”, explicó Lorena Carballo, coordinadora de la investigación. Y agregó: “Conocer estos patrones permite entender mejor los hábitos digitales y anticipar tendencias”.

