La jornada del miércoles 17 de septiembre en Mar del Plata se presentará con neblina durante la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado.

Ads

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 10°C y una máxima de 19°C, lo que marcará un día fresco al inicio pero templado hacia la tarde.

La probabilidad de precipitaciones será muy baja, entre 0% y 10%, por lo que no se prevén lluvias en la ciudad.

Ads

Respecto al viento, por la mañana soplará del noroeste a 7-12 km/h, mientras que hacia la tarde y la noche rotará al este, con intensidades de 13-22 km/h.

Puede interesarte

Ads