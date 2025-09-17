Del gris de la niebla al gris de las nubes: así será el miércoles en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 19 grados.
La jornada del miércoles 17 de septiembre en Mar del Plata se presentará con neblina durante la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado.
En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 10°C y una máxima de 19°C, lo que marcará un día fresco al inicio pero templado hacia la tarde.
La probabilidad de precipitaciones será muy baja, entre 0% y 10%, por lo que no se prevén lluvias en la ciudad.
Respecto al viento, por la mañana soplará del noroeste a 7-12 km/h, mientras que hacia la tarde y la noche rotará al este, con intensidades de 13-22 km/h.
