Este domingo, Javier Milei irá al Congreso a presentar el proyecto de Presupuesto 2025. El mandatario anticipó que la base de la propuesta será el déficit cero.

Fuentes oficiales dejaron entrever que habrá una fórmula para ajustar las ampliaciones presupuestarias de cada ministerio y ponerles tope. Según explicaron funcionarios, el cálculo tomará en cuenta parámetros como el crecimiento, la recaudación, la deuda y la inflación.

Otro de los anticipos que dio el ejecutivo con relación al Presupuesto 2025 tiene que ver con la colocación de deuda. Milei advirtió que, como no habrá déficit para financiar, tampoco será necesario cubrir ese bache con nuevos compromisos. Por el contrario, sí seguirá renovando los vencimientos y buscará extender los plazos.

“El Gobierno va a presentar un presupuesto que parte de la hipótesis del déficit cero. Eso quiere decir que no vamos a tomar nunca más deuda para financiar al fisco, lo que van a encontrar es el roll over de la deuda, pero no va a haber más toma de deuda para financiar el déficit financiero”, explicó el mandatario en una presentación ante empresarios.

Sin impuesto PAIS en 2025

En el avance del Presupuesto que el Gobierno publicó a principios de julio se detallan los ingresos que el Ejecutivo planea tener en 2025.

Allí se destaca la eliminación total del impuesto PAIS a partir del año que viene, tal como está previsto en la ley que lo creó y que no sería prorrogada. La caída en la recaudación de ese tributo aliviará la presión fiscal, que el Gobierno estima que pasará del 21,61% del PIB en 2024 al 21,16% en 2025.

Por otro lado, Economía espera que la recaudación de impuestos nacionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social aumente un 54,4% con respecto a la proyectada para 2024. Sin embargo, en términos de PBI, su participación se reducirá en 0,45 puntos porcentuales con respecto a este año.

El presupuesto 2025 prevé que se elimine completamente la recaudación por el impuesto PAIS que pesa sobre las importaciones y los consumos en dólares. (Foto: Adobe Stock).

El Gobierno también espera que se recaude un 62% más en IVA, por el repunte del consumo. Por su parte, el Ejecutivo estima que la recaudación por el Impuesto a las Ganancias aumentará 47% con respecto a 2025, mientras que los ingresos por Bienes Personales escalarán 61,9%.

En línea con la recuperación de la actividad que prevé para 2025, también se incrementaría 74,3% la recaudación por contribuciones a la seguridad social, que incluyen los aportes personales y contribuciones patronales de los trabajadores en relación de dependencia, autónomos y del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El Gobierno explicó que esa suba sería resultado de los aumentos estimados en los salarios nominales imponibles y de la recuperación de los puestos de trabajo.

Proyecciones para 2024 e incógnitas para 2025

En el documento de avance del Presupuesto del año que viene, el Ejecutivo actualizó sus proyecciones económicas para 2024 y calculó:

Una caída del PBI de 3,5% , con fuertes bajas en la industria, el comercio y el consumo.

, con fuertes bajas en la industria, el comercio y el consumo. Un precio de $1061 para el dólar oficial a fin de año, consistente con el ritmo de devaluación del 2% mensual.

a fin de año, consistente con el ritmo de devaluación del 2% mensual. Una inflación que rondará el 139% en diciembre en base a la información disponible en mayo, al momento de elaborar el documento. Con datos más recientes, la proyección oficial bajaba a 130%.

Sobre las perspectivas para 2025, el Gobierno indicó que espera una reactivación del consumo. Sin embargo, el documento que presentará Javier Milei este domingo contendrá los lineamientos específicos sobre la actividad económica, la inflación esperada y el tipo de cambio que estima el Gobierno para el próximo año.

Los cuatro pilares del Presupuesto 2025

En el documento de avance del Presupuesto 2025, el Gobierno detalló cuatro pilares de su propuesta:

Equilibrio Fiscal Sostenido: el Ejecutivo plantea continuar en la senda de equilibrio fiscal para corregir definitivamente los desajustes y sostener las condiciones de estabilidad macroeconómica. En la mirada oficial, esto generará un ambiente favorable para el aumento de la inversión privada , la mejora de la productividad y el crecimiento de la actividad, del empleo y los ingresos .

el Ejecutivo plantea continuar en la senda de para corregir definitivamente los desajustes y sostener las condiciones de estabilidad macroeconómica. En la mirada oficial, esto generará un ambiente favorable para el , la mejora de la productividad y el de la actividad, del y los . Acompañamiento social sin intermediaciones: el Gobierno destacó el aumento en la AUH y la decisión de ajustar las jubilaciones en función de la inflación . Además, dijo que se propuso recomponer y mantener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados . Para el año 2025, las autoridades afirmaron que prevén continuar con la política de déficit cero y reducir el gasto político para dar prioridad al sostenimiento de los ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad.

el Gobierno destacó el y la decisión de . Además, dijo que se propuso . Para el año 2025, las autoridades afirmaron que prevén continuar con la política de déficit cero y reducir el gasto político para dar prioridad al sostenimiento de los ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad. Modernización y simplificación del Estado: el Gobierno dijo que profundizará la simplificación y racionalización de la estructura estatal, con el objetivo de lograr un uso eficaz y eficiente de los recursos aportados por los ciudadanos. También anticipó que continuará con la reducción de fondos fiduciarios y avanzará en el saneamiento, concesión y/o privatización de empresas públicas.

el Gobierno dijo que y racionalización de la estructura estatal, con el objetivo de lograr un uso eficaz y eficiente de los recursos aportados por los ciudadanos. También anticipó que continuará con y avanzará en el saneamiento, concesión y/o de empresas públicas. El equipamiento y modernización de Seguridad y Defensa: el avance del Presupuesto indicó que el fortalecimiento y revalorización de las fuerzas de la Defensa continuará siendo una prioridad en 2025, así como su capacitación.

Fuente: TN