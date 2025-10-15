Este miércoles 15 de octubre se presentará con un marcado contraste en Mar del Plata. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, pero con un notorio ascenso de la temperatura: la mínima será de 11 °C, mientras que la máxima trepará hasta los 25 °C, generando una sensación más cálida que en días anteriores.

Durante la mañana y la tarde no se esperan lluvias, con 0 % de probabilidad de precipitaciones, pero hacia la noche el escenario podría cambiar, ya que aumenta el riesgo de tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 10 y 40 %.

El viento soplará del norte durante toda la jornada, con intensidades que irán de 23 a 31 km/h por la mañana, disminuyendo a 13 a 22 km/h en la tarde, y quedando entre 7 y 12 km/h por la noche. Se prevén ráfagas de hasta 50 km/h en horas diurnas.

Una jornada variable, cálida para la época, pero con la posibilidad de actividad eléctrica hacia la noche, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas.

