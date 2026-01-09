Mar del Plata tendrá este viernes 9 de enero una jornada con cielo cubierto, temperaturas templadas y vientos intensos que se harán sentir a lo largo del día, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La ciudad amanecerá con cielo nublado, sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Según el informe oficial, no se esperan lluvias ni por la mañana, ni por la tarde ni durante la noche.

En cuanto a la temperatura, el termómetro marcará una mínima de 10°C en las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 24°C por la tarde, descendiendo hacia la noche hasta los 19°C.

Uno de los puntos a tener en cuenta será el viento. Durante la mañana y la tarde soplará desde el sector norte y noreste con velocidades de 23 a 31 km/h, mientras que por la noche disminuirá levemente. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas costeras y al aire libre.

Con este panorama, el viernes se presenta como una jornada estable, sin lluvias, pero con cielo mayormente cubierto y vientos sostenidos que marcarán el ritmo del día en la ciudad.

