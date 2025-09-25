Lo dijo el goleador de la victoria ante Los Andes el domingo pasado, Tomás Bolzicco, y lo repitió minutos después su entrenador, Marcelo Vázquez: “Festejamos y desde mañana pensamos en All Boys”. Porque más allá del alivio y merecido festejo que trajo el triunfo, Alvarado sabe que todavía tiene que pelear para salir.

Salir de la zona del descenso. En ella está junto a Arsenal, pero más arriba está All Boys, que será rival del equipo marplatense el domingo 28 de septiembre a las 15.30 en el José María Minella. Una anteúltima fecha que tendrá en mismo día y horario los duelos de Arsenal visitando al Deportivo Madryn, Güemes recibiendo a San Miguel, Almagro en Paraná contra Patronato y Ferro en cancha de Los Andes. Todo con posibilidades de descender, como Quilmes que jugará en Tucumán con San Martín a las 20.30.

Lo que informó la AFA en el día de hoy, es la confirmación de que en la última fecha jugarán también, todos los involucrados a la misma hora. Es más, absolutamente todos los partidos de la Zona A (la que integra Alvarado) se jugarán el sábado 4 de octubre a las 15.30. Fecha y hora en la cual los marplatenses jugarán en Sarandí con Arsenal, buscando la salvación de la categoría.

