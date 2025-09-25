Definición caliente: los horarios de las últimas dos fechas para Alvarado
El conjunto marplatense viene de ganar y quiere la permanencia, por lo cual tendrá que salir de la zona de descenso en la que se encuentra actualmente.
Lo dijo el goleador de la victoria ante Los Andes el domingo pasado, Tomás Bolzicco, y lo repitió minutos después su entrenador, Marcelo Vázquez: “Festejamos y desde mañana pensamos en All Boys”. Porque más allá del alivio y merecido festejo que trajo el triunfo, Alvarado sabe que todavía tiene que pelear para salir.
Salir de la zona del descenso. En ella está junto a Arsenal, pero más arriba está All Boys, que será rival del equipo marplatense el domingo 28 de septiembre a las 15.30 en el José María Minella. Una anteúltima fecha que tendrá en mismo día y horario los duelos de Arsenal visitando al Deportivo Madryn, Güemes recibiendo a San Miguel, Almagro en Paraná contra Patronato y Ferro en cancha de Los Andes. Todo con posibilidades de descender, como Quilmes que jugará en Tucumán con San Martín a las 20.30.
Lo que informó la AFA en el día de hoy, es la confirmación de que en la última fecha jugarán también, todos los involucrados a la misma hora. Es más, absolutamente todos los partidos de la Zona A (la que integra Alvarado) se jugarán el sábado 4 de octubre a las 15.30. Fecha y hora en la cual los marplatenses jugarán en Sarandí con Arsenal, buscando la salvación de la categoría.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión