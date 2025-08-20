Según detalló Marcelo Lacedonia, defensor adjunto, el área de salud concentra el 41% de los casos, con problemas vinculados a negativas de cobertura, suspensión de tratamientos y dificultades de afiliación en obras sociales y prepagas.

Ads

“Los destinatarios principales de los reclamos son las obras sociales y prepagas, y en menor medida el sistema público de salud local y provincial”, explicó Lacedonia en diálogo con El Marplatense.

Puede interesarte

Otro eje en alza es el cibercrimen, que representa casi un 10% de las gestiones, con adultos mayores como grupo más vulnerable debido a la falta de alfabetización digital. “En algunos casos nuestra tarea es solo orientar, pero en otros acompañamos la denuncia penal en la fiscalía correspondiente”, precisó el funcionario.

Ads

El informe también revela reclamos por dificultades de inquilinos para afrontar alquileres, conflictos de vecindad, propiedad horizontal, renovaciones de licencias de conducir trabadas por multas en otras jurisdicciones y problemas con servicios básicos de luz, gas y agua.

“Podemos concluir que la salud es un tema de altísima relevancia para los vecinos y la mayor causa de reclamos en nuestra Defensoría”, cerró Lacedonia, subrayando que el objetivo central es evitar la judicialización y dar respuestas rápidas a las problemáticas más urgentes.

Ads