La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon inauguró una nueva instancia de mediación para los vecinos con el objetivo de garantizar el derecho a la salud. El programa se llama “Defensoría de la Salud” y fue aprobado en la Resolución 4/2024.

En este sentido, Marcelo Lacedonia, defensor del pueblo, declaró en diálogo con El Marplatense que “ya veníamos trabajando de manera informal desde la Defensoría, por lo que esto le da un marco de institucionalidad”.

Este programa “lo que pretende es abordar los reclamos que casi de manera sistemática nos llegan a diario sobre negativa o falta de cobertura, demoras en la respuesta por parte de los financiadores, obras sociales, prepagas y mutuales, hacia sus afiliados”, explicó.

De modo que “el objetivo es generar una instancia voluntaria para los reclamados, pero que tiene la virtud de tener inmediatez con el afiliado y lo que se trata es de tener una mediación, un método alternativo de resolución de un conflicto que en la mayoría de los casos termina judicializado”, indicó.

Además, “por lo general los casos tienen que ver con las respuestas muy cerradas de parte de las auditorías médicas de estas entidades donde se aferran a la normativa, el PMO que es un presupuesto mínimo de cobertura”, resaltó.

Para ejemplificar, contó el caso “de una hernia inguinal donde la entidad autorizó la vía convencional y no laparoscópica que tiene muchísimos más beneficios, en toda la bibliografía médica indica que el post operatorio no tiene complicaciones, no hay riesgos de infecciones, permite una reinserción laboral rápida, casi una cirugía ambulatoria”.

“Entonces no guarda relación con el sentido común no autorizar ese tipo de intervención cuando la vía tradicional requiere días de internación, riesgos de infección y el costo es mayor”, continuó.

Por consiguiente, “lo que se propone desde la Defensoría es generar una instancia de diálogo, ya que generalmente lo que genera el conflicto es la mala comunicación. Es una mediación escuchando ambas partes, porque también la judicialización excesiva genera que los jueces resuelvan de quien va en búsqueda de la tutela de su derecho a la salud sin escuchar las razones de la prestación”, expresó.

“A veces impulsado por la idea generalizada de que no van a aprobar las prácticas, la gente recurre directamente al amparo. Lo que genera que los juzgado atiendan un montón de situaciones que deberían ser resueltas en el ámbito sanitario”, agregó.

Entonces, “creemos que tenemos las herramientas para hacer una instancia de mediación, escucha activa, y sobre todo, resolver rápidamente para bien o para mal. A la gente esta instancia le puede servir para mostrar su buena fe de que no quiso ir directamente a la vía judicial”, enunció.

Para obtener más información, “tenemos un número de WhatsApp que es el 2236152488, se pueden comunicar por ahí en una primera orientación, y de ahí les vamos a indicar cuál es la documentación a aportar, según el objeto de reclamo”.

“Quiero destacar que es un procedimiento informar, gratuito y confidencial. Toda la documentación está protegida, es como si tramitara en una institución de salud”, concluyó.