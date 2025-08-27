Este jueves y viernes se realizará en Mar del Plata el III Plenario 2025 de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), con la participación de representantes de defensorías del pueblo de todo el país con el objetivo de abordar temas clave relacionados con los derechos humanos y la protección de las garantías ciudadanas.

El encuentro congregará a cerca de 40 defensores del pueblo nacionales, provinciales y municipales. Durante dos jornadas, los participantes trabajarán en una amplia agenda de debate, enfocada en problemáticas sociales, sanitarias, ambientales y de servicios públicos que afectan a diversas jurisdicciones del país.

La apertura oficial tendrá lugar el jueves a las 08:45 en el recinto del Concejo Deliberante, donde la presidente del cuerpo, Marina Sánchez Herrero, dará la bienvenida a los presentes y entregará la Declaración de Interés otorgada por el Concejo.

Las sesiones deliberativas se desarrollarán en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se realizarán mesas redondas para compartir diagnósticos, coordinar estrategias y unificar criterios de acción. Estas actividades buscan fortalecer el trabajo conjunto entre las defensorías. El acto de cierre está programado para el viernes por la tarde en la Villa Mitre.

La presidente de ADPRA, María Rosa Muñoz, defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, liderará las jornadas junto a defensores de todo el país. Este plenario representa “un fuerte apoyo” a la gestión de la Defensoría del Pueblo Municipal de Mar del Plata, anfitriona del evento.

En palabras del Defensor del Pueblo local, este encuentro es “una oportunidad para visibilizar la importancia del rol de las defensorías en la protección de los derechos de los ciudadanos y un reconocimiento al trabajo que se desarrolla desde Mar del Plata, fundamentalmente en el acceso a la salud, en esa dirección”.