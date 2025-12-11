Mañana de 14:30 a 18:00 se realizará la jornada final del Curso de Socorrista Urbano en la sede del Colegio de Técnicos Distrito 5 (Dorrego 1371): la capacitación estuvo a cargo del instructor Juan Hay y fue organizada por Defensa Civil en conjunto con el Colegio de Técnicos.

La propuesta, de carácter gratuito, se desarrolló en cuatro encuentros teórico-prácticos con certificación internacional AIDER. Convocó a bomberos, enfermeros, personal de Defensa Civil y profesionales matriculados, interesados en fortalecer sus conocimientos y capacidades de respuesta ante emergencias.

El curso comenzó el pasado miércoles 3 en la sede del Colegio de Técnicos e incluyó prácticas en simuladores y módulos específicos sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Obstrucción de Vías Aéreas (OVA), Soporte Vital Básico (SVB-BLS), uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA), primeros socorros estándar y protocolos de actuación en emergencias ante hemorragias y lesiones en tejidos blandos.

La jornada de cierre ofrecerá una instancia integradora en la que los participantes pondrán en práctica las habilidades adquiridas, consolidando herramientas fundamentales para intervenir con eficacia en situaciones críticas.

