Así lo confirmó Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil, quien remarcó que si bien no se registraron lluvias intensas en cortos períodos, la constancia de las precipitaciones saturó los suelos y complicó a varios barrios.

“Después de dos días de lluvia constante, no fue de gran escala pero sí terminó generando bastantes daños en la ciudad porque la absorción de la tierra llega hasta un punto”, explicó Rodríguez en diálogo con El Marplatense.

La tormenta se despidió con fuertes ráfagas de viento durante la madrugada, lo que ocasionó la caída de árboles y daños en el tendido eléctrico.

Entre los sectores más afectados figuran Scaglia y Ghandi, Andrade al 800, Lasalle al 1900, Zacagnini y Carballo, Valencia al 9100, Libertad y Francia, Gianelli entre 37 y 39 y Larrea al 700.

En total, se contabilizan al menos ocho árboles de gran porte derribados, que demandan un operativo conjunto de la cuadrilla de poda y la empresa EDEA para restablecer el servicio eléctrico.

Rodríguez adelantó que los trabajos de remoción se extenderán hasta la tarde de este jueves, momento en el que se espera que la ciudad recupere su normalidad. “Tenemos mucho trabajo pendiente, pero con el día más despejado se puede avanzar más rápido”, sostuvo.

Pese a los inconvenientes, desde Defensa Civil destacaron que no hubo evacuados ni situaciones de emergencia graves, y que los equipos continúan en alerta por posibles complicaciones residuales en las próximas horas.