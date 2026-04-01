El titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, aseguró que el momento más crítico del temporal ya quedó atrás, aunque advirtió que el organismo seguirá atento a la evolución de las lluvias durante la tarde, la noche y la madrugada.

Ads

“Lo más afectado fue el Faro, Playa Serena, Martínez de Ossa, la zona de Cerrito y los Trabajadores y la 39. Fue un aluvión muy importante, alrededor de 40 milímetros cayeron en una hora o una hora y media”, señaló Rodríguez en diálogo con El Marplatense.

El funcionario explicó que esa descarga provocó complicaciones en la circulación, aunque con el correr de la tarde el agua fue drenando y el tránsito recuperó la normalidad. Después, agregó, se registraron lluvias de menor intensidad.

Ads

El segundo momento complicado ocurrió durante la madrugada, cerca de la 1, cuando volvió a caer abundante agua y un fuerte trueno sobresaltó a numerosos vecinos. “Nos llamaron al 103 también de gente asustada por eso”, indicó.

Puede interesarte

De todos modos, remarcó que ese episodio nocturno tuvo un impacto menor en la circulación porque se produjo en un horario de escaso movimiento. Además, destacó que la ausencia de viento evitó mayores inconvenientes. “No hubo árboles caídos, solo algunos cables”, detalló.

Ads

Rodríguez informó que la situación meteorológica pasó ahora de alerta naranja a alerta amarilla, un nivel inferior, aunque aclaró que persiste la posibilidad de lluvias intermitentes durante el resto del día.

En ese sentido, sostuvo que todavía se mantiene el monitoreo sobre lo que pueda ocurrir hacia la tarde-noche y también en la madrugada. “Ya pasó lo peor, pero quedamos atentos a qué pasará hacia la tarde noche, la madrugada también, que ahí todavía nos están indicando que puede caer algo de agua importante”, afirmó.

Por último, indicó que el sistema de tormentas se desplaza hacia el norte, lo que abre la expectativa de una mejora paulatina en las condiciones del tiempo sobre la ciudad.