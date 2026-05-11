Tras varios días marcados por lluvias intensas, fuertes ráfagas y una violenta sudestada, el titular de Defensa Civil de General Pueyrredon, Alfredo Rodríguez, realizó un balance del impacto que dejó el temporal en Mar del Plata y explicó que el fenómeno climático atravesó dos etapas claramente diferenciadas.

Ads

Según detalló el funcionario, la primera situación crítica se registró el miércoles, cuando se produjeron precipitaciones extremadamente intensas que dejaron acumulados de hasta 110 milímetros en distintos puntos de la ciudad.

“La tormenta abarcó gran parte de Mar del Plata. El epicentro estuvo en el microcentro y también hubo zonas muy afectadas como Juan B. Justo y La Costa, además del sector de 39 y Edison”, explicó Rodríguez.

Ads

En ese contexto, Defensa Civil debió intervenir en numerosos reclamos vinculados a anegamientos, acumulación de agua y complicaciones derivadas de la intensidad de las lluvias.

El jueves, en cambio, representó una breve mejora dentro de un panorama complejo. Aunque persistieron las lluvias intermitentes y el viento moderado, desde el área señalaron que la situación permitió avanzar con parte del trabajo acumulado durante las jornadas anteriores.

Ads

“El jueves fue casi un bálsamo porque nos dejó trabajar y ponernos al día con muchas tareas pendientes”, sostuvo.

Sin embargo, el escenario volvió a agravarse entre el viernes y el sábado, cuando el temporal cambió de características y pasó a estar dominado por fuertes ráfagas de viento y una intensa tormenta marina.

Rodríguez indicó que se registraron vientos de hasta 100 kilómetros por hora y remarcó que, mientras comenzaba a mejorar la situación en la parte continental de la ciudad, el mayor problema pasó a concentrarse sobre la costa.

Ads

“Empezamos a padecer una tormenta marina muy fuerte que se fue acrecentando durante todo el viernes y el sábado”, señaló.

La sudestada provocó destrozos en distintos sectores del frente costero marplatense. Entre los puntos más afectados aparecen el Torreón del Monje y especialmente el Paseo Dávila, donde se produjeron importantes roturas en la zona de los molinos.

“El Paseo Dávila quizás fue el sector más afectado de todos”, afirmó el titular de Defensa Civil.

En ese sentido, explicó que desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos, a cargo de Daniel Martínez, estiman que será necesario al menos una semana de trabajos intensivos para comenzar a recuperar el paisaje y reparar los daños ocasionados por el avance del mar.

Además, Rodríguez remarcó que las tareas demandarán una importante inversión de recursos y un operativo sostenido por parte del Estado municipal para remediar las consecuencias que dejó el temporal sobre la infraestructura costera.