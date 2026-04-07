Defensa Civil lanzó una nueva campaña de prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono, que se desarrolla mediante capacitaciones gratuitas destinadas a instituciones educativas, sociedades de fomento y espacios comunitarios del partido, disponibles durante 2026 en distintos puntos del distrito.

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La iniciativa busca concientizar sobre los riesgos asociados a este gas tóxico mediante charlas informativas que abordan el uso seguro de artefactos a gas, la ventilación adecuada de los ambientes, las señales de alerta ante posibles intoxicaciones y las primeras acciones para asistir a una persona en riesgo.

Quienes deseen solicitar estas capacitaciones pueden comunicarse al 103, dejando un número de contacto, o completar el formulario online disponible en www.bit.ly/CapacitacionesMonoxidoMGP.

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Durante 2025, más de 5000 personas participaron de esta propuesta, que además incorpora contenidos vinculados a la prevención de incendios forestales e incidentes eléctricos en el hogar.

Las principales medidas de prevención incluyen garantizar ventilación cruzada en ambientes calefaccionados -con dos aberturas en puntos opuestos- y realizar controles periódicos de los artefactos a gas mediante profesionales matriculados, cuyo listado oficial puede consultarse en www.camuzzigas.com/seguridad/gasistas-matriculados.

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También se recomienda prestar atención a señales como la presencia de llama amarilla o anaranjada en lugar de azul, el tiznado en paredes o artefactos y la decoloración de los conductos de evacuación de gases.

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Los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono pueden manifestarse con dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos o pérdida del conocimiento. Ante cualquiera de estos signos, se debe llamar inmediatamente al 107.

Para asistencia o ante cualquier eventualidad, se puede contactar a Defensa Civil al 103 o al servicio de Emergencias Médicas al 107. Para más información, ingresar en www.mardelplata.gob.ar/co.