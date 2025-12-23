La Dirección de Defensa Civil de General Pueyrredon realizó casi 6 mil intervenciones a lo largo de 2025, según el balance anual difundido este martes por el Municipio. En total, se contabilizaron 5.977 actuaciones vinculadas a riesgos para personas, bienes y el entorno urbano en Mar del Plata y Batán.

Entre los trabajos más relevantes se destacan 811 intervenciones coordinadas con empresas de energía eléctrica, 847 acciones de poda preventiva y 299 actuaciones relacionadas con luminarias. A eso se suman 506 intervenciones vinculadas a ingeniería de tránsito, como semáforos, y 466 por postes de telefonía en mal estado.

El informe también detalla 194 acciones junto a Obras Sanitarias, 86 operativos con empresas de gas y 75 intervenciones coordinadas con Bomberos. Además, se registraron 226 actuaciones por cables en general y 69 acciones conjuntas con Guardaparques en zonas naturales del partido.

Un capítulo central del balance son los 2.398 reclamos asociados a seguridad siniestral, que requirieron la articulación con áreas como Zoonosis, Desarrollo Social, SAME, Obras Privadas, cooperativas, empresas públicas y fuerzas de seguridad, entre otros organismos municipales y provinciales.

Desde Defensa Civil remarcaron que el trabajo cotidiano está orientado a la prevención, la detección temprana y la mitigación del riesgo, mediante tareas de señalización, delimitación de perímetros, remoción de peligros y coordinación operativa ante emergencias urbanas.

Ante situaciones de riesgo o emergencia, los vecinos pueden comunicarse las 24 horas con Defensa Civil a través del teléfono 103, una línea clave para activar la respuesta inmediata y reducir el impacto de incidentes en la vía pública.