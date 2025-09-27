Un temporal de lluvia y iento azotó la ciudad de Mar del Plata y la zona, Defensa Civil tuvo que intervenir en distintos sectores de la ciudad.

El hecho más grave ocurrió en la Ruta 88, a la altura de Batán, donde una camioneta despistó y una persona perdió la vida. En el lugar trabajaron Bomberos, Riesgos Especiales, Tránsito y el SAME.

Además, se asistió en un choque de un vehículo contra un poste de luz en la intersección de Quintana y Malvinas, se verificaron dos bandejas de seguridad en edificios y se respondieron emergencias por cinco cables caídos en distintos puntos de la ciudad. También se registró la caída de cuatro árboles (dos de gran porte) y de dos postes de luz.

Desde Defensa Civil indicaron que las lluvias continuarán al menos hasta la noche, aunque acompañadas de vientos suaves.

