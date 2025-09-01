La ciudad atravesó una jornada marcada por la doble alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que advirtió por tormentas fuertes y vientos intensos. Según el balance de Defensa Civil, las precipitaciones constantes y las ráfagas de viento provocaron numerosas intervenciones en diferentes puntos de Mar del Plata, aunque sin una zona puntual más afectada.

Desde Defensa Civil precisaron a este medio que hasta la medianoche del domingo se habían registrado apenas tres árboles caídos, en una noche “apacible, aunque con lluvia permanente”. Sin embargo, durante la mañana del lunes se sumaron otros ocho ejemplares de gran porte que interrumpieron calles en distintos sectores de la ciudad, alcanzando un total de once árboles caídos.

Además, se contabilizaron seis postes de telefonía derribados, otros seis inclinados de la empresa distribuidora de energía y cinco columnas de alumbrado público afectadas. A esto se sumaron ocho intervenciones de Obras Sanitarias en bocas de tormenta.

“Este es el balance que podemos dar ya pasado el mediodía, con bastantes intervenciones distribuidas en toda la ciudad. No hubo un área puntual más dañada que otra”, señalaron desde Defensa Civil.

La buena noticia es que las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar durante la tarde: “Desde las 2 o 3 de la tarde ya aparecieron resolanas sobre Mar del Plata. Puede haber alguna lluvia menor y algo de viento, pero hacia la tarde-noche se esperan mejoras en general”, informaron.

Desde el municipio recomendaron de todos modos circular con precaución, evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan ser desplazados por ráfagas.