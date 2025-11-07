El juez Federico Güerri, titular del Juzgado Comercial N°29, decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), empresa láctea que producía los yogures, flanes y postres de la marca SanCor. La resolución, publicada esta semana, ordena la liquidación final de la compañía y el cierre definitivo de sus instalaciones.

ARSA elaboraba productos bajo etiquetas reconocidas como Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores. Su planta principal funcionaba en el partido bonaerense de Lincoln, donde empleaba a 180 personas, mientras que otras 200 trabajaban en la fábrica y el centro de distribución ubicados en Córdoba. La red logística de la firma alcanzaba a 165 distribuidores y abastecía semanalmente a unos 70.000 comercios en todo el país.

La empresa había sido cedida por la cooperativa SanCor al grupo Vicentin en 2016 por un monto de 100 millones de dólares. En los primeros años también participó el fondo BAF Capital, vinculado a la familia Vicentin. Sin embargo, desde hace dos años y medio la gestión estaba en manos de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, responsables de La Suipachense a través de Maralac S.A.

La disolución de ARSA se activó tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en abril de 2024. Aunque se mencionaron posibles interesados en el salvataje, no se presentó ninguna oferta concreta para sostener la producción y evitar el cierre.

En su presentación judicial, la empresa atribuyó la crisis a la caída del consumo, la inflación que encarecía insumos y salarios, y a políticas del gobierno anterior, como el control de precios. Durante el proceso, se registraron pagos salariales parciales, en cuotas y con demoras. En los últimos meses, incluso, se abonaba apenas el 25% del sueldo en negro, pese a jornadas laborales completas. Además, se acumularon tres años y medio sin aportes a la obra social, lo que puso en riesgo la cobertura médica de los trabajadores, aunque el sindicato garantizó la continuidad de las prestaciones.

Fuente: con información de DIB