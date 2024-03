La interiorista, consultora en vidrieras y escenógrafa Patricia Kosuta aseguró que “hay mucho trabajo por hacer en Mar del Plata” en materia de embellecimiento de vidrieras en los centros comerciales. Y brindó consejos sobre cómo mejorar el aspecto de los negocios para conseguir mayores ventas.

Kosuta brindó una charla en el marco de un concurso organizado por UCIP dentro de los festejos por los 150 años de Mar del Plata. “En la ciudad tenemos doce centros comerciales y algunos no están bien explotados. Estos certámenes están buenos porque se utilizan para incentivar y desafiar al comerciante”, expresó la especialista.

Por lo tanto, anunció que “hay mucho trabajo por hacer en Mar del Plata” e invitó a los comerciantes a “salir de esa zona de confort de no hacer la vidriera porque igual venden o porque no quieren gastar. Esto no es así, porque cuando una vidriera es criteriosa, con las técnicas de exposición correctas, te aseguro que vende más”.

En declaraciones a El Marplatense, Kosuta contó que hay tres tips que son fundamentales a la hora de armar una bien vidriera: “Lograr un buen concepto, qué es lo que vendo y cómo lo comunico; desarrollar un buen punto focal, hacia dónde dirigir la mirada del espectador: y el curso del color, que es un arma muy importante, destacando las armonías, contrastes, analogías, monocromías, según tu producto lo merezca”.

La vidrierista dio como ejemplo lo que sucede en Vía Condotti, en Roma, “una espectacular vía para disfrutar, con centros comerciales, centros de compra, donde hay mucho glamour, estética, equilibrios, todos los atributos que un vidrierista profesional puede analizar. Es un regalo para la vista”.

Por eso consideró un desafío “estimular a los comerciantes de Mar del Plata a organizar certámenes y competencias, copiando un poco esa energía de Roma, que es pasional y llena de belleza”.