El Concejo Deliberante declaró “de interés” la 2ª Edición del Foro Trata de Personas, Historias Invisibles, organizado por la ONG Mujeres por la Nación, que se llevará a cabo el 28 de agosto y 16 de septiembre en el Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280).

Mujeres por la Nación es una ONG dedicada a la asistencia en casos de violencia intrafamiliar, abuso infantil, trata de personas, adicciones y embarazo vulnerable. Desde su fundación a nivel nacional en 2001, y con presencia en Mar del Plata desde 2016, la organización ofrece apoyo emocional, asesoramiento legal y programas de rehabilitación, trabajando en colaboración con otras entidades para brindar ayuda integral a las víctimas.

Durante el acto de reconocimiento, se proyectó un tráiler de Historias invisibles, que aborda la problemática de la trata de mujeres, reforzando el compromiso de la ONG con la sensibilización y la acción frente a esta grave problemática social.

La ceremonia contó con la presencia de integrantes de la ONG, encabezadas por su titular, Graciela Giménez, quienes llenaron el lugar con su compromiso y entusiasmo. También asistieron Daniela Zulcovsky, subsecretaria de Derechos Humanos; Belén Beruti, directora de Políticas de Género; y representantes de la Secretaría de Educación, del Teatro Auditorium y de la comunidad educativa.

En su discurso de apertura, la concejal Florencia Ranellucci, impulsora del proyecto, destacó que “proponemos elevar la voz de quienes no pueden o tienen la posibilidad de hacerlo. Procuramos ayudar, proponer espacios de contención, de difusión y de impulso de propuestas”.

Por su parte, Giménez, expresó su agradecimiento tras recibir el reconocimiento a la vez que consideró que “lamentablemente, a veces este no es un tema que a las personas les interese. Pero, me impactó mucho ver la película y sentir el sufrimiento de las víctimas y de las familias. Ahí surgió la posibilidad de armar este foro, este proyecto que nos está abriendo puertas”.