Dos adolescentes de 17 años, sospechados de ser los autores del crimen de Samuel Sumariva declararán esta tarde ante el fiscal Carlos Russo, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, tras presentarse en la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

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De acuerdo a las primeras actuaciones judiciales, el hecho ocurrió cerca de la 01:00 en inmediaciones de Diagonal Gascón (2900), donde la víctima se encontraba junto a otros jóvenes -algunos menores de edad- compartiendo un momento en la vereda.

Según relataron desde la Fiscalía, en determinado momento aparecieron dos personas que fueron reconocidas por los presentes como vecinos del barrio. Allí se produjo un intercambio verbal y una situación de tensión entre ambos grupos.

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Siempre de acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, los dos sujetos se retiraron del lugar, aunque minutos después regresaron a bordo de una moto. Uno de ellos llevaba un arma de fuego.

En esas circunstancias, el atacante se acercó a Samuel Sumariva y efectuó disparos a quemarropa. Uno de los proyectiles impactó en el joven y le provocó heridas fatales, tras lo cual ambos agresores escaparon rápidamente.

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La víctima fue trasladada por allegados al Hospital Interzonal General de Agudos, donde falleció poco después de ingresar.