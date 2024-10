Luego de que se tratara en el Concejo Deliberante el pedido del Congreso Vecinal para que declaren la emergencia en seguridad, uno de los representantes de la organización, Heraldo García, aseguró que también exigieron que las autoridades formen una comisión con los vecinos para determinar "qué funciona y qué no" en diversos puntos, como “alumbrado, reparación de calles, tránsito y cámaras de seguridad”.

El pedido de la declaración de emergencia fue tratado el jueves en la Comisión de Seguridad y pactaron una nueva reunión con los referentes del Congreso Vecinal de General Pueyrredon, la cual se realizará a principios de octubre. Para ese momento, esperan una definición.

“Comenzó el tratamiento del expediente, donde acordaron pedir un informe a las secretarías de Legal y Técnica y de Seguridad para ver la vialidad de la declaración de la emergencia. Y en quince días, cuando se reúna nuevamente la comisión, se otorgó la palabra para que los vecinos puedan expresar por qué piden la declaración de emergencia. Suponemos que ahí será la definición”, le contó García a El Marplatense.

A su vez, indicó que entienden que la ciudad “ya está en emergencia” y que la declaración actuaría como “reconocimiento de la gravísima situación que viven los vecinos”, tales como “secuestros, privación ilegítima de la libertad, robos, arrebatos, violaciones y cuestiones inusitadas para Mar del Plata que son de público conocimiento”.

Por otro lado, comentó que el Congreso Vecinal realizó reuniones en diferentes barrios, donde dieron con que la inseguridad “es un tema de primera necesidad”. Entonces, pidió que las autoridades de seguridad “formen una comisión con los vecinos para decir qué funciona y qué no".

En ese sentido, añadió: “Sabemos que se han reunido algunas veces, pero no le han consultado a los vecinos. Nosotros podemos decir qué funciona y qué no para que haya correcciones. También pedimos que se nos incluya en la posibilidad de hacer un plan integral de seguridad, no solamente en la cuestión de si hay más efectivos o patrulleros, incluso en la promoción social y temas como alumbrado, la reparación de calles, tránsito, las cámaras de seguridad o Inspección General”.

Por último, el representante del consejo vecinal remarcó que es una problemática “urgente” y que la dilación les deja “inquietud y un sin sabor”, a pesar de que comprende que “los tiempos son estos”. Depositó su esperanza en la siguiente reunión y expresó: “Si el Concejo niega esta posibilidad, sería una afrenta para todos los vecinos de General Pueyrredon”.