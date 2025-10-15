Los representantes de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) en la cuarta categoría del fútbol argentino, el torneo Regional Amateur, debutarán en el campeonato enfrentándose entre sí. El match se celebrará en inmediaciones de la Ruta 88, el predio de Atlético Mar del Plata que será local de Deportivo Norte.

Ads

Los dos equipos marplatenses comparten la Zona 6 de la Región Pampeana Sur con Villa Díaz Vélez de Necochea. La modalidad del grupo es un todos contra todos a dos ruedas, por lo cual se juegan seis fechas. Hay otros dos triangulares en la región, de los cuales los tres primeros en cada clasificación accede a la próxima instancia más el mejor de los tres segundos.

Por otra parte, la jornada número 12 de la Primera División de la LMF pasó del tradicional sábado al domingo, para el próximo fin de semana. El 19 de octubre a las 10 de la mañana se jugarán todos los partidos de la fecha correspondiente al Torneo Clausura "Juan Quesada".

Ads

Puede interesarte

Ads