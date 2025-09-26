Dos amistosos, uno con victoria y otro con derrota, dejaron sensaciones positivas en la semana previa al debut más allá de los resultados finales. Así, Peñarol terminó de prepararse para esta noche, la del estreno en Boedo a San Lorenzo de Almagro.

El ex DT del Ciclón, Leo Costa, se presentará como coach de los marplatenses y consigo trajo a la ciudad la intensidad impresa. Para transferirla al equipo, rodeó a la estrella NBA Al Thornton con jóvenes de nivel como Facundo Vázquez, Agustín Pérez Tapia y Luciano Guerra, entre otros refuerzos.



En la antesala del inicio de la Liga Nacional 2025/26, el propio Luciano Guerra, base cordobés subcampeón con Instituto hace meses, habló sobre sus sensaciones tras la pretemporada y la preparación que viene realizando el plantel marplatense.



“Estamos con muchas ganas ya de empezar la Liga. Hicimos un trabajo muy bueno durante esta semana de pretemporada, así que hay un poco de ansiedad, hay ganas ya de comenzar el torneo”, reconoció el armador, que vivirá su primera temporada en Peñarol.



El Milrayitas disputó dos amistosos en Buenos Aires, ante Platense y Obras, que sirvieron como medida de evaluación. “Los amistosos sin duda sirvieron para poner en práctica lo que veníamos trabajando. Fueron dos rivales diferentes, entonces eso también nos pone en el plano cómo tenemos que jugar contra cada equipo, así que fueron muy útiles para este comienzo”, analizó Guerra.



De cara a lo que viene, el base se mostró confiado en la identidad que está construyendo el equipo bajo la conducción de Leonardo Costa: “Ojalá que los hinchas se identifiquen. Yo creo que es un equipo que tiene muchísima energía, que le pone mucha garra y que realmente juega muy bien. Tenemos un buen nivel de básquet, bajo una idea de Leo en la que nos sentimos cómodos y que día a día la estamos mejorando”.



Peñarol ya está en Buenos Aires para iniciar su primera gira de la temporada que lo llevará a debutar frente a San Lorenzo, el viernes a las 20.30; y a medirse con Ferro el domingo a las 20.

