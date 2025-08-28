Mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el Municipio respondió al pedido de un taxista que presionó el botón de alerta en la avenida Colón y Entre Ríos y logró detener a una mujer que había robado en una tienda de ropa horas antes.

Una vez que el conductor apretó el botón antipánico, el COM le informó la situación al personal policial y activaron el protocolo de seguimiento a través de las cámaras de seguridad.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en Rivadavia y Entre Ríos, donde el taxista explicó que la pasajera mostraba una actitud sospechosa y al ser identificada, los agentes constataron que llevaba prendas de vestir robadas esta misma mañana, además de otros elementos cuya procedencia no pudo justificar.

En ese sentido, luego de ser aprehendida, la mujer quedó a disposición de la Justicia.

Por otro lado, desde el Municipio le recordaron a taxistas, remiseros y colectiveros que se puede solicitar el botón de alerta a la Secretaría de Seguridad escribiendo al 2233406117.

