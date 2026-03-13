El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata llevó adelante este viernes una jornada de discusión dedicada al análisis de las actuales reformas laborales. El encuentro se desarrolló en la sede del Colegio de Abogados y convocó a más de 130 inscriptos.

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La apertura estuvo a cargo de la Dra. Natalia Gómez, mientras que la moderación fue realizada por la Dra. Stella Maris Moscuzza. Durante la actividad expusieron el Dr. Miguel Ángel Maza y la Dra. Eleonora Slavin, quienes abordaron distintos aspectos vinculados a los cambios normativos y sus implicancias en el ámbito laboral y jurídico.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación del libro “La reparación de los daños provocados por infortunios laborales”, de autoría del Dr. Miguel A. Maza. La actividad contó además con la participación especial del Dr. Roberto Loustanau.

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Según destacaron desde la organización, la convocatoria superó las expectativas y permitió un intercambio enriquecedor entre magistrados, funcionarios, abogados y profesionales interesados en la temática.

El debate permitió profundizar en aspectos jurídicos y sociales vinculados a las reformas en curso, consolidando la iniciativa del Colegio de Magistrados y Funcionarios como un espacio de referencia para la reflexión académica y profesional sobre la realidad laboral y jurídica del país.

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