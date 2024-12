La remoción de Edgardo Kueider del Senado dejó al descubierto el debate por los antecedentes judiciales y penales de sus integrantes, una polémica que atravesó la sesión de la semana pasada. Lo planteó la radical Carolina Losada, cuando cuestionó al kirchnerismo por los antecedentes judiciales de la expresidenta Cristina Kirchner, del exvicepresidente Amado Boudou, del exsenador José Alperovich y del actual legislador Oscar Parrilli.

El debate reinstaló a su vez la necesidad de discutir en el Congreso un proyecto de Ficha Limpia, tras el fracaso de su tratamiento en la Cámara de Diputados. La iniciativa es una modificación a la ley Orgánica de los Partidos Políticos que busca impedir que los candidatos con condenas por corrupción puedan postularse a cargos nacionales.

El senador separado del bloque oficialista, Francisco Paoltroni, hoy con su bancada unipersonal “Libertad, Trabajo y Progreso”, dijo: “Yo propuse de entrada en la sesión votar la separación de los dos senadores juntos, (Oscar Parrilli y Edgardo Kueider), los dos juntos o nada. Y después avanzar con el desafuero de Kueider (que solicitó la jueza Sandra Arroyo Salgado) y la licencia sin goce de haberes”.

El reglamento del Senado exige una mayoría calificada de dos tercios del Cuerpo para suspender o expulsar a un senador nacional. La conformación política de la Cámara actualmente hace que si el bloque de Unión por la Patria (UxP) no acompaña, esa mayoría sea imposible de lograr.

La Libertad Avanza retomará la embestida contra Oscar Parrilli, así lo confirmó el libertario Bartolomé Abdala, quien presentó un pedido de suspensión, lo incluyó para tratarlo en la última sesión, pero no logró la mayoría de los dos tercios. Será una discusión para el periodo parlamentario 2025.

“El senador Parrilli está procesado en la causa de la AMIA, está acusado por Traición a la Patria, un hecho gravísimo y es protegido por el kirchnerismo. Habrá que seguirlo en las comisiones respectivas (Asuntos Constitucionales) el próximo año. Llegado el momento se pedirán las preferencias necesarias, entendemos que el senador Parrilli, con las acusaciones que tiene, con el proceso que tiene, no está a la altura, no tiene la envergadura moral para ser miembro de esta casa”, afirmó el presidente provisional del Senado.

Reclamo por Ficha Limpia

El legislador dio un paso más y reclamó el debate que impulsó el PRO en la Cámara baja: la ley de Ficha Limpia. “Es parte de lo que puede suceder en la democracia, es importante que se dé el debate, que se pongan las cartas en la mesa, y en este caso, uno porque da el nombre (por Oscar Parrilli), pero más allá del nombre, creo que ningún congresal que tenga causas judiciales, que esté procesado, puede ser candidato. Tenemos que trabajar mucho por la Ficha Limpia para que al Senado y a la Cámara de Diputados, los limpiemos de los corruptos”.

Abdala reconoció las dificultades de construir mayorías para el oficialismo, ya que son solamente seis senadores. “Está en la agenda de la campaña, se hace lo que se puede, nos hubiera encantado presentarla este año, presentar un modelo de Ficha Limpia superador al que se quiso tratar en la Cámara de Diputados. Nosotros ya lo dijimos en campaña y es lo que venimos haciendo, y por eso el presidente (Javier Milei) tiene tanta aceptación entre los argentinos”.

“Nosotros siempre planteamos que la actitud anti decorosa de Edgardo Kueider merecía una sanción. A partir de allí se especuló si la sanción era la suspensión o la expulsión, ambas son gravísimas, no hay en el Senado muchos antecedentes de este tipo de sanción. No escuché a ningún senador que aceptara aprobar la licencia que pidió el propio Kueider. Por eso todo el debate giró en la suspensión o la expulsión. La balanza se inclinó por la expulsión”, dijo Abdala.

Las respuestas del senador Oscar Parrilli

“Yo no tengo ningún problema en que traten mi caso, como el de muchos otros”, declaró Parrilli. Y aclaró: “Tengo para mostrar las causas judiciales que me inventaron, esta justicia, que acá cuando se habló de la expresidenta (Cristina Kirchner) que está condenada, la verdad que lo que pasó fue que ella fue absuelta en todas las causas y que ahora se le reiniciaron, ella fue absuelta. En el caso del Memorándum con Irán hubo diez jueces y fiscales que dijeron que no hubo delito, que no había que investigar, ¿y qué hizo la Corte? Como no les gustaron los fallos, dijo investiguen y nombró otro tribunal ¿Y qué casualidad, saben cuál es ese tribunal? El que jugaba al paddle en Olivos con (el expresidente Mauricio) Macri o que estaban en la quinta Los Abrojos (propiedad de Macri). Y le reabrieron la causa. Aquí dicen democráticamente que la Constitución dice que nadie puede ser juzgado por el mismo hecho, a ella se la reabrieron”, señaló Parrilli en la sesión del jueves que expulsó a Kueider del Senado.

El proyecto de resolución que presentó el libertario Abdala señala que los delitos imputados a Parrilli son de orden público, tipificados como delitos contra la Administración Pública previstos en el Código Penal: abuso de autoridad y encubrimiento agravado.

En los fundamentos detalla que “la gravedad institucional de las causas penales citadas y su avance procesal que involucra al Senador Parrilli con procesamiento y elevación a juicio en alguna de ellas implican en modo cierto una inhabilidad moral actual con entidad suficiente para su suspensión por este Honorable Cuerpo. Situaciones como las denunciadas ponen en riesgo la legitimidad moral y política del Senado ante la ciudadanía y claramente deben ser consideradas dentro de las expresiones establecidas en el artículo 66 de la Carta Magna. La cantidad de denuncias e imputaciones contra el Senador Parrilli expone un patrón de prácticas corruptas, negociaciones incompatibles con el ejercicio de cargos públicos, abuso de autoridad, encubrimiento entre otros que compromete profundamente su idoneidad moral”.

También advierte Abdala sobre “la participación como secretario e integrante del Senador (Oscar) Parrilli en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, respectivamente resulta inapropiada frente al tenor de las causas penales en su contra”.

