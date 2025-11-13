La segunda audiencia del juicio oral por la causa de los Cuadernos volvió a abrir este jueves el foco sobre el esquema de trabajo elegido por el Tribunal Oral Federal N°7, que decidió mantener la modalidad virtual pese a los reclamos de las defensas y de la Cámara de Casación. El caso involucra a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y otros 85 imputados, en uno de los procesos de corrupción más grandes de las últimas décadas.

Ads

De Vido llegó a Comodoro Py poco antes de las 8.30 para ponerse a disposición del Tribunal Oral Federal N°4, que ordenó su detención por la tragedia de Once. Desde allí, conectado de manera remota, siguió el reinicio de la audiencia, en la que continúa la lectura del extenso requerimiento de elevación a juicio de casi 700 páginas.

Puede interesarte

El debate por la virtualidad volvió a ser protagonista. La Cámara Federal de Casación Penal citó para la próxima semana a los jueces del TOF 7 para analizar cambios de modalidad, entre ellos la posibilidad de realizar audiencias presenciales en la remodelada Sala AMIA, capaz de albergar a más de 200 personas, y aumentar la frecuencia semanal para acelerar el proceso.

Ads

El tribunal, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, defendió el formato remoto argumentando la complejidad logística de reunir a todas las partes. Sostienen que, en esta etapa dedicada únicamente a la lectura de requerimientos, no habría necesidad de modificar el esquema.

Puede interesarte

La fiscal Fabiana León continúa participando de las audiencias, mientras que los acusados y sus abogados permanecen conectados a distancia. Esta semana, el tribunal decidió extender las sesiones hasta las 15 para avanzar más rápido en un expediente que acumula 87 imputados y abarca maniobras que, según la acusación, funcionaron durante más de una década en la obra pública.

Ads

El juicio retomará el jueves próximo con la lectura de las imputaciones por cohecho activo y los requerimientos de los otros dos tramos de la investigación, en medio de un debate cada vez más intenso sobre cómo avanzar con uno de los procesos judiciales más resonantes del país.

Fuente: Infobae