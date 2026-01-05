Una joven de 22 años fue encontrada asesinada el 1° de enero en un descampado de Villa María, Córdoba. El cuerpo apareció por la mañana entre los pastizales, a pocos metros de un camino rural, y el hallazgo fue denunciado por un vecino que dio aviso a la Policía. Horas después, la Justicia confirmó que se trataba de un femicidio.

La víctima era oriunda de Villa María. La confirmación se logró tras peritajes forenses y un cotejo de huellas dactilares, ya que no llevaba documentación al momento del hallazgo y el estado del cuerpo dificultó el reconocimiento inicial.

Según los primeros informes de la autopsia, la joven presentaba golpes, cortes, signos de defensa y al menos 20 heridas de arma blanca. La Fiscalía de Instrucción en Feria descartó un accidente o un robo y sostuvo desde el inicio la hipótesis de un homicidio cometido en un contexto de violencia de género.

La investigación derivó en la detención de un joven de 23 años, señalado como la última persona que estuvo con la víctima. De acuerdo a la causa, ambos se habrían conocido a través de una aplicación de citas y se encontraron pocas horas después de los festejos de Año Nuevo.

Entre las pruebas clave figura un ticket de una estación de servicio, que permitió reconstruir el recorrido previo al crimen. En el allanamiento se secuestraron celulares, ropa, documentación, una navaja presuntamente utilizada en el ataque y un vehículo que habría sido usado esa madrugada.

El acusado quedó imputado por homicidio calificado por violencia de género y permanece detenido. El caso es el primer femicidio registrado en el país en 2026 y la causa continúa en investigación para determinar la mecánica exacta del ataque y posibles intentos de encubrimiento.

Fuente: TN