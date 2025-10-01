Mar del Plata vivirá una jornada plenamente soleada este miércoles, con condiciones estables y sin alertas en vigencia.

Ads

La temperatura marcará una mínima de 4°C al amanecer y alcanzará una máxima de 21°C durante la tarde, acompañada por un ambiente seco.

No se esperan lluvias en ningún momento del día: la probabilidad de precipitaciones será del 0% tanto a la mañana como por la tarde y la noche, con cielo completamente despejado.

Ads

En cuanto al viento, se mantendrá moderado del sector norte, con velocidades de 13 a 22 km/h. Solo durante la mañana podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h, aunque no representan condiciones de alerta.

Será una jornada ideal para actividades al aire libre, con buena visibilidad y amplitud térmica marcada.

Ads

Puede interesarte