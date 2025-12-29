Momentos de máxima tensión se vivieron en la tarde de este lunes en Mar del Plata, cuando un joven de 21 años protagonizó una persecución policial que terminó con varios autos dañados, un arma secuestrada y el sospechoso detenido.

Todo se desató en la zona de Carasa entre Casildo Villar y Jacinto Peralta Ramos, donde el imputado habría cometido un robo y luego se dio a la fuga a bordo de una Volkswagen Amarok gris. De inmediato, personal de la Comisaría 12ª y del Comando de Patrullas iniciaron la persecución, en el marco del operativo “Sol a Sol”, con apoyo de la Central de Emergencias 911.

La huida se extendió por varias cuadras hasta que, en Garay y Bahía Blanca, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra al menos cinco autos que estaban estacionados: un Jeep Renegade, un Ford Ka, una Volkswagen Suran, una Renault Duster y un Chevrolet Spin, generando destrozos y alarma entre los vecinos.

Cuando los efectivos lograron rodearlo, el joven apuntó a los policías con una pistola, lo que elevó aún más la tensión del procedimiento. Finalmente fue reducido y, a pocos metros del lugar, se secuestró un arma de fuego Bersa Thunder Pro, considerada arma de guerra, además del vehículo en el que circulaba.

La fiscal de Flagrancia, Dra. Sánchez, tomó intervención en el caso, avaló el accionar policial y dispuso que el imputado sea notificado por los delitos de robo, portación ilegal de arma de guerra y amenazas agravadas. El joven fue trasladado a la Unidad Penal N° 44, y este martes será llevado a primera hora a sede fiscal.

Según se informó, el detenido cuenta con un extenso prontuario, con antecedentes por encubrimiento, robos a comercios, intentos de robo de motos y autos, uso de armas de fuego y lesiones, entre otros delitos.

El operativo permitió evitar consecuencias mayores y volvió a poner en foco la peligrosidad de este tipo de hechos, que generan situaciones de alto riesgo en plena vía pública.