En el Predio Lionel Messi y de cara a la cita mundialista que se jugará el próximo mes en Doha, el marplatense Thomás De Martis vive el sueño de repetir los pasos de los campeones del mundo. En Qatar la Sub 17 de Argentina buscará un buen papel, luego de la clasificación conseguida en el Sudamericano pese a no terminar con el título continental.

El atacante surgido en River de esta ciudad y actual goleador de las inferiores de Lanús, firmó contrato profesional y debutó en la Primera de su club, además de sumar minutos en la Copa Sudamericana (donde el Granate es semifinalista). No obstante, en este momento se enfoca en su división y en la camiseta Albiceleste, entrenando con el seleccionado de martes a viernes doble turno en Ezeiza.

Argentina jugará el Mundial Sub 17 que comenzará en Qatar el 3 de noviembre. Y la representación marplatense está prácticamente asegurada, como los goles de Thomás De Martis.

