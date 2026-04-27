El marplatense de corazón, Marcelo Chorny, volvió a dar una muestra de fortaleza y determinación al completar un desafío deportivo en Madrid, donde su historia ya trasciende lo personal para convertirse en un mensaje de lucha y esperanza.

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Con una extensa trayectoria en el rugby local (ex jugador de Pueyrredon y ex entrenador del seleccionado de la Unión de Rugby de Mar del Plata), Chorny enfrentó en los últimos años uno de los desafíos más duros de su vida: una enfermedad que lo llevó a someterse a una intervención en la laringe (cáncer de cabeza y cuello). Ese procedimiento, pionero en su tipo, lo convirtió en el primer paciente en atravesarlo con éxito, permitiéndole recuperar la posibilidad de comunicarse y mejorar su calidad de vida.

Lejos de quedarse en la recuperación, decidió transformar su experiencia en un motor solidario. En ese camino, participó de la Maratón Internacional de Madrid, una exigente corrida en la capital española con un objetivo claro: visibilizar su historia y recaudar fondos para la Fundación de Pacientes con Cáncer de Cuello y Cabeza, causa con la que hoy está profundamente comprometido.

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El resultado fue tan impactante como su recorrido: logró reunir más de 3000 euros destinados a la fundación, aportando su granito de arena a quienes atraviesan situaciones similares.

En lo deportivo, el desafío tampoco fue sencillo. Chorny alcanzó a completar 27 kilómetros corriendo hasta que una molestia en la rodilla derecha lo obligó a bajar el ritmo. Sin embargo, fiel a su espíritu, no abandonó: continuó caminando hasta cruzar la meta, en un gesto que reflejó el esfuerzo y la garra que lo caracterizan.

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Su historia no solo habla de superación personal, sino también de compromiso con los demás. Representando a muchos que atraviesan batallas similares, Chorny convirtió su propio proceso en un ejemplo que trasciende el deporte y deja una huella profunda tanto dentro como fuera de la cancha.

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