De Mar del Plata a la Premier: Buendía con un gran presente vuelve a soñar en grande
Emiliano está viviendo uno de esos momentos que justifican cada esfuerzo. Formado en el Club Cadetes de San Martín, atraviesa un presente de alto vuelo en el Aston Villa y vuelve a meterse en la conversación grande del fútbol argentino.
En año mundialista, el nombre del marplatense vuelve a asomar en el radar de Lionel Scaloni. Y no es casualidad.
Instalado en Birmingham desde 2021, Buendía se convirtió en una pieza clave del equipo que dirige Unai Emery. Tanto, que los hinchas le dedicaron una canción y el técnico español no escatimó elogios: “Es un jugador y un competidor fantástico. Su compromiso es el que quiero con cada futbolista.En junio pensamos en quedárnoslo o en dejarlo ir, pero él quiso quedarse”, destacó. Señal de pertenencia y ambición.
El camino no fue lineal. Tras una gran campaña en el Norwich City —incluso después de sufrir el descenso—, Buendía tuvo que atravesar el golpe más duro: la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo dejó afuera toda la temporada 2023/24. Volver costó. Recuperar ritmo, confianza y nivel llevó tiempo. En enero de 2025 fue cedido a préstamo al Bayer Leverkusen para sumar minutos y reencontrarse con su mejor versión. La apuesta dio resultado.
Hoy, de regreso y afianzado, el marplatense está firmando su campaña más significativa de cara al arco: suma 7 goles en la temporada (5 en Premier League, 1 en Europa League y 1 en FA Cup).
El Aston Villa marcha tercero en el campeonato doméstico, se clasificó directamente a los octavos de final de la UEFA Europa League y avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup. Con un presente colectivo que potencia rendimientos individuales.
En la Selección Argentina, Buendía tuvo un paso breve pero significativo: fue convocado antes de Qatar 2022 y jugó en febrero de ese año ante Colombia. Luego quedó relegado, incluso cuando las lesiones de último momento de Nicolás González y Joaquín Correa abrieron ventanas. En números, apenas 33 minutos en dos partidos. Poco para lo que hoy muestra.
La pregunta, entonces, se impone sola: ¿entrará Emiliano Buendía en la lista de 26 para el próximo Mundial? ¿Volverá Mar del Plata a tener representación entre los campeones del mundo? Con fútbol, personalidad y un presente que empuja, Buendía ya hizo lo más difícil: volver. Ahora, el sueño está otra vez al alcance.
