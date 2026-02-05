@em10buendia

En año mundialista, el nombre del marplatense vuelve a asomar en el radar de Lionel Scaloni. Y no es casualidad.

Ads

Instalado en Birmingham desde 2021, Buendía se convirtió en una pieza clave del equipo que dirige Unai Emery. Tanto, que los hinchas le dedicaron una canción y el técnico español no escatimó elogios: “Es un jugador y un competidor fantástico. Su compromiso es el que quiero con cada futbolista.En junio pensamos en quedárnoslo o en dejarlo ir, pero él quiso quedarse”, destacó. Señal de pertenencia y ambición.

El camino no fue lineal. Tras una gran campaña en el Norwich City —incluso después de sufrir el descenso—, Buendía tuvo que atravesar el golpe más duro: la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo dejó afuera toda la temporada 2023/24. Volver costó. Recuperar ritmo, confianza y nivel llevó tiempo. En enero de 2025 fue cedido a préstamo al Bayer Leverkusen para sumar minutos y reencontrarse con su mejor versión. La apuesta dio resultado.

Ads

Hoy, de regreso y afianzado, el marplatense está firmando su campaña más significativa de cara al arco: suma 7 goles en la temporada (5 en Premier League, 1 en Europa League y 1 en FA Cup).

El Aston Villa marcha tercero en el campeonato doméstico, se clasificó directamente a los octavos de final de la UEFA Europa League y avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup. Con un presente colectivo que potencia rendimientos individuales.

Ads

En la Selección Argentina, Buendía tuvo un paso breve pero significativo: fue convocado antes de Qatar 2022 y jugó en febrero de ese año ante Colombia. Luego quedó relegado, incluso cuando las lesiones de último momento de Nicolás González y Joaquín Correa abrieron ventanas. En números, apenas 33 minutos en dos partidos. Poco para lo que hoy muestra.

Ads

La pregunta, entonces, se impone sola: ¿entrará Emiliano Buendía en la lista de 26 para el próximo Mundial? ¿Volverá Mar del Plata a tener representación entre los campeones del mundo? Con fútbol, personalidad y un presente que empuja, Buendía ya hizo lo más difícil: volver. Ahora, el sueño está otra vez al alcance.

