El Ministerio de Salud de la Nación informó que los 117 profesionales que rindieron nuevamente el examen de residencias médicas no lograron revalidar sus notas originales, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. Este hecho se enmarca en una investigación por presunto fraude en la prueba inicial, realizada el 1 de julio, que involucra mayormente a ciudadanos extranjeros.

Ads

La revaluación fue ordenada tras detectarse inconsistencias en los resultados del examen original. Adorni destacó que las diferencias entre las calificaciones obtenidas en la primera prueba y las de esta nueva instancia son “escandalosas”, lo que refuerza las sospechas de irregularidades.

De los 141 aspirantes convocados a revalidar su nota, solo 117 se presentaron, y de estos, 109 son extranjeros. “En la mayoría de los casos, la diferencia entre la nota original y la nota que volvieron a tener es absolutamente escandalosa”, afirmó Adorni, subrayando la magnitud del problema.

Ads

Puede interesarte

Los resultados oficiales de esta segunda evaluación serán publicados en las próximas horas en el sitio web del Ministerio de Salud, según informó el vocero.

Adorni enfatizó el compromiso del gobierno con la transparencia y la calidad profesional: “Esto no hace más que confirmar lo que defendimos desde el primer día: que la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian”.

Ads

Fuente: con información de DIB