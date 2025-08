Berenice Jordán no se lo esperaba. Estaba viajando a su trabajo en colectivo cuando, casi al pasar, completó un formulario que había visto en Instagram. Lo hizo “para ver qué onda”, sin decirle a nadie y sin muchas expectativas, pero lo que empezó como una curiosidad terminó llevándola a ser elegida como la Princesa Mundial del Alfajor.

“Fuimos cinco finalistas y ahí salí elegida”, contó en diálogo con Los Datos del Día, por Radio Mitre Mar del Plata. “A partir de ese momento me toca representar a mi ciudad también y al alfajor en cada evento que haya”, agregó con entusiasmo.

No obstante, cuando la ahora embajadora del alfajor rellenó ese formulario, eligió no contarle a sus allegados porque no se tuvo fe e imaginó “que un montón de personas lo iban a mandar”.

Pero Jordán ya tenía un vínculo con este producto tan identitario: trabaja en una marca de alfajores artesanales, donde se encarga de las redes sociales y el contenido audiovisual. “Ya venía en ese ámbito y por eso también me llamó la atención la propuesta”, explicó.

La historia tomó otro giro aún más significativo cuando fue confirmada como una de las representantes que participarán del Campeonato Mundial del Alfajor, que se realizará del 15 al 17 de agosto en el Pabellón 6 de Costa Salguero, en Buenos Aires. Este año, además, Mar del Plata tendrá un rol destacado: por primera vez, se elegirá al mejor alfajor de estilo marplatense dentro de la categoría “Mejor alfajor regional”.

“Estoy contentísima porque, además, es una receta que tiene una importancia muy grande para nosotros”, expresó.

El evento reunirá a cientos de productores de Argentina, Uruguay y más de diez países. Su organizador, Juan José Soria, sostuvo que el alfajor “está pasando su mejor momento histórico”. “Ya no se lo ve solo como un bocadito de kiosco, sino como un producto premium. Las empresas están innovando muchísimo”, afirmó.

Sobre Berenice, Soria fue elogioso: “Es una nueva generación que se une a la industria del alfajor, que plantea nuevos desafíos y se adapta a los existentes. Viene a renovar la forma en que se comunica y se consume el alfajor argentino”.