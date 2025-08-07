De la intendencia al acordeón: el exjefe comunal de Azul relanza su carrera musical
Hernán Bertellys, exintendente de Azul, dejó la política y vuelve a los escenarios bajo el nombre “Hernán, Ritmo de Pueblo”. Su debut será el 16 de agosto en Laprida.
En tiempos donde muchos políticos buscan reubicarse tras una derrota electoral, el exintendente bonaerense de Azul, Hernán Bertellys, decidió dar un giro total: colgó el traje y desempolvó el acordeón. El próximo sábado 16 de agosto se presentará en el Club Platense de Laprida, en el evento bailable “La Vuelta”, para relanzar su carrera artística con el seudónimo “Hernán, Ritmo de Pueblo”.
Bertellys, que fue intendente entre 2015 y 2023, ya había mostrado su faceta musical en actos callejeros y eventos comunitarios durante su gestión. De hecho, antes de ingresar a la política fue periodista radial, conductor de TV y cantante, ligado al peronismo local.
Tras no superar las internas de Juntos por el Cambio en las PASO de 2023, anunció su retiro definitivo de la política. “No sé si estuve en ‘la política’. Nunca me sentí parte de la casta”, había dicho entonces.
Con un afiche que lo muestra sonriente junto a su acordeón, el regreso de Bertellys a la música busca conectar con el público desde otro lugar: el del folklore, el baile popular y el reencuentro con su raíz artística. Su nueva etapa, más que una retirada, parece ser una segunda vida bajo los reflectores.
Fuente: Diputados bonaerenses
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión