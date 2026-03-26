El nombre que hoy vuelve al centro de la escena es el de Pablo Santín, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Mar del Plata, quien en las últimas semanas apuntó directamente contra un miembro de la barra brava de Alvarado, conocido como “calo”.

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Según declaraciones públicas del propio Santin, el conflicto escaló luego de que integrantes de la barra exigieran aportes económicos al gremio. Ante la negativa, llegó el quiebre. A partir de ello denunció hechos de violencia, como el ataque a tiros contra un auto y el incendio intencional de otro, que actualmente se encuentran bajo investigación judicial.

Detrás de esa denuncia asoma una trama más profunda. Quién denuncia Santín y otros miembros de la barra del torito, estarían vinculados a estructuras gremiales. Una de ellas, es UTA Mar del Plata, bajo la conducción de Maximiliano Escriba, sindicato que lleva años de disputa y conflictos internos por la conducción del mismo.

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Dentro de este esquema los miembros de la barra del torito cumplen múltiples funciones, como seguridad, custodia y, según denuncias que circulan en ámbitos sindicales, también acciones de presión sobre empresarios del sector que se rehúsan a aportar al sindicato.

Dirigentes de diferentes sindicatos de la ciudad, tendrían en sus teléfonos amenazas que involucran a Gustavo Ortiz, alias “calo”, y contemplan como posibilidad acudir a la justicia para realizar la denuncia correspondiente.

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Este esquema, que no resulta novedoso, vuelve a quedar bajo la lupa cuando los acuerdos implícitos se rompen, y queda expuesto un circuito donde barras, gremios y negocios conviven en una zona gris que pocas veces sale a la luz… salvo cuando explota.