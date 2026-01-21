Este miércoles, Javier Milei será uno de los protagonistas del Foro Económico Mundial de Davos, donde buscará consolidarse como una de las voces más visibles de la derecha global y fortalecer su posicionamiento ante inversores y CEOs de empresas internacionales.

La agenda presidencial comenzará a las 6.05 (hora argentina) con un saludo al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y continuará con su participación en el Country Strategy Dialogue on Argentina. Más tarde, Milei mantendrá un encuentro con CEOs de bancos globales y se reunirá con el presidente ejecutivo del Foro, Børge Brende.

El punto central de la jornada será su discurso ante el plenario del Foro, que genera expectativas tanto políticas como económicas. El mensaje llegará en un contexto internacional marcado por la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la situación política en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y las negociaciones por un eventual acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Desde el Gobierno adelantaron que el Presidente volverá a cuestionar la agenda “woke”, insistirá con la desregulación económica, la reducción del Estado y los impuestos, y buscará reforzar el alineamiento geopolítico con Washington. El oficialismo espera, además, un fuerte impacto del discurso en la conversación digital, tal como ocurrió en la edición anterior.

En su última exposición en Davos, Milei calificó al wokismo como un “virus mental” y planteó duras críticas a la ideología de género, conceptos que podrían reaparecer en su intervención de este año, junto a referencias a la familia, las tradiciones y el capitalismo como ejes del desarrollo.

Cómo sigue la agenda en Suiza

Tras su discurso, el jueves Milei participará a las 6.30 de la firma del Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por Donald Trump, de la que Argentina fue invitada a formar parte. Luego brindará una entrevista a Bloomberg, tendrá declaraciones con The Economist y mantendrá un encuentro con el CEO de Axiom Space.

Finalmente, la comitiva presidencial regresará al país el jueves por la tarde, con arribo previsto a la Argentina en la mañana del viernes, cerrando así la tercera participación consecutiva de Milei en el Foro de Davos.

Fuente: TN