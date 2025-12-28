David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado de urgencia
Sucedió en la mañana del Domingo y debieron colocarle un stent
El periodista, locutor y conductor David Kavlin sufrió un infarto el domingo por la mañana mientras se encontraba en el club donde suele concurrir. Lo trasladaron de urgencia en ambulancia donde sufrió un paro cardíaco antes de llegar a la clínica.
Al llegar a la La Trinidad de San Isidro, Kavlin sufrió otro infarto,motivo por el cuál fue operado de urgencia y le colocaron un stent.
Afortunadamente, David ya está fuera de peligro
